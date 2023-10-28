شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الطباعة: لقاءات مع وفود هندية وأفريقية على هامش الملتقى الدولى للصناعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
من جانبه أشار المهندس نديم إلياس رئيس الغرفة إلي أن اللقاءات الثنائية بين الشركات الأعضاء في الغرفة وزوار المعرض خاصة من الدول الإفريقية والهند وتركيا تستهدف عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع من آليات الطباعة والتغليف.
وأكد رئيس غرفة الطباعة والتغليف، أن جناح الغرفة في المعرض يقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية لعقد هذه اللقاءات على هامش الحدث الصناعي الأهم من أجل تحقيق الاستفادة القصوى لشركات الطباعة والتغليف المشاركة في الملتقي.
وأوضح نديم إلياس أن النسخة الثانية من الملتقى الدولي للصناعة تحظي بدعم كبير من الدولة حيث يتحمل المعرض الدولي للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض .
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