البنك المركزى: مصر تفوز بالمركز الأول بمسابقة العرب للتكنولوجيا المالية للجامعات بدبى

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القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة مبادرة"FinYology"؛ فاز فريق "الجامعة الأمريكية" المصري بالمركز الأول في النسخة الأولى من مسابقة "العرب للتكنولوجيا المالية -Arab FinTech Challenge"، والتي ترعاها فنتك إيجيبت "FinTech Egypt" التابعة للبنك المركزي المصري.

وشهدت دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة انطلاق فعاليات هذه النسخة من المسابقة - التي تعتبر أول تحدٍ من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط بين طلاب الجامعات - وذلك على هامش معرض جيتكس"GITEX North Star" أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة بالمنطقة خلال الفترة من 15 حتى 18 أكتوبر 2023.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع وترسيخ فكر التكنولوجيا المالية؛ من خلال دعم وتحفيز ابتكار المشروعات الناشئة بين شباب الجامعات في مصر ومختلف الدول العربية؛ وتأهيلهم ودعمهم فنيًا كي يتمكنوا من إطلاق مشروعاتهم الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بالأسواق المختلفة.

وقد قامت حاضنة أعمال "MINT Incubator " – التابعة للبنك المصري الخليجي "EGBANK" – بتقديم برنامج دعم فني متكامل لكافة الفرق المصرية المشاركة للوصول بأفكارهما إلى مرحلة التطبيق؛ ومن ثَمَّ تأهيلهما للمنافسة.

وجاء الفوز بهذه المسابقة بعد منافسةٍ قوية مع عددٍ من الجامعات الأخرى المشاركة من مختلف الدول العربية، ومنها الإمارات العربية المتحدة؛ لبنان؛ المملكة الأردنية الهاشمية، حيث مثل جمهورية مصر العربية في المسابقة فريقان من كلٍ من "الجامعة الأمريكية" و"الجامعة الصينية" بمصر، وهما الفريقان السابق فوزهما بالتصفيات النهائية لمسابقة "FinTech Got Talent" – ضمن ثمانِية فرقٍ أخرى تمثل الجامعات بمصر – والتي تم إطلاقها في يوليو الماضي، تحت مظلة مبادرة "FinYology".

وتقوم فنتك إيجيبت "FinTech Egypt" برعاية مبادرة "FinYology" بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري كشريك استراتيجي منذ إطلاقها ما يقرب من أربع أعوام، بهدف تقديم الدعم للشباب بالجامعات لتعزيز قدراتهم على ابتكار حلول وتطبيقات رقمية جديدة في مجال التكنولوجيا المالية؛ تلبي احتياجات السوق المالي والمصرفي المصري وإتاحة فرصٍ تدريبية مميزة لطلبة الجامعات بمختلف البنوك العاملة في مصر؛ بما يُسهِم في حصولهم على خبرات عملية قبل مرحلة التخرج.