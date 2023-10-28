شكرا لقرائتكم خبر عن بين الأعلى عالمياً.. 8 - 10% عوائد الاستثمار العقاري في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدرت «بيوت» تقرير سوق العقارات في دبي للربع الثالث من عام 2023، الذي يكشف النقاب عن المناطق الأكثر رواجًا في قطاع العقارات في الإمارة.

أظهر التقرير، الذي اعتمد على اتجاهات البحث على المنصة، أن أسعار العقارات في دبي واصلت اتجاهها التصاعدي، ما خلق بيئة مثالية للبائعين وأصحاب العقارات. وتتوافق الزيادة المستمرة في الأسعار مع الاتجاهات التي لوحظت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث أدى ارتفاع الطلب وتدفق أكبر للمقيمين الجدد إلى حدوث طفرات غير مسبوقة.

تظهر بيانات موقع «بيوت» أن أسعار مبيعات الشقق والفلل في الأحياء الرئيسية في دبي ارتفعت بنسبة 2 ــ 12% في الربع الثالث من عام 2023.

اتجاهات الشراء

بالنسبة للشقق والفلل ذات الأسعار المتوسطة، تشمل المناطق الأكثر بحثًا من قبل مشتري العقارات والمستثمرين قرية جميرا الدائرية، وواحة دبي للسيليكون، وداماك هيلز 2، والفرجان، في حين فضل الباحثون عن العقارات الفاخرة كلاً من مرسى دبي، والخليج التجاري، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت في الربع الثالث من عام 2023.

وشهدت أسعار المبيعات في المناطق الأكثر طلباً للشقق ذات الأسعار المتوسطة زيادة بنسبة 9 ــ 15%، باستثناء واحة دبي للسيليكون، حيث انخفض متوسط أسعار صفقات البيع بنحو 2%.

بالنسبة للفلل ذات الأسعار المتوسطة، فإن الاتجاه مماثل حيث ارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة 10 ــ 17% في المناطق الأكثر طلبًا. وقد تم تسجيل استثناءات ملحوظة في منطقة الينابيع ودبي لاند، حيث انخفضت أسعار معاملات البيع بنسبة 2% و9% على التوالي.

من حيث المناطق ذات الشقق الفاخرة، شهدت معظمها ارتفاعًا ثابتًا في الأسعار بنسبة تقل عن 5%، باستثناء نخلة جميرا، حيث استمر متوسط أسعار المعاملات فيها بالارتفاع بنسبة 14ــ 15%.

واستنادًا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كانت هناك 30 ألفاً و981 معاملة بيع عقارات سكنية (جاهزة وقيد الإنشاء) بقيمة 96.9 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023.

عوائد الاستثمار

أما بالنسبة للعائد على الاستثمار وبناءً على عوائد الإيجار المتوقعة للشقق، فقد قدمت مناطق معينة بما في ذلك «مجمع دبي للاستثمار»، و«الليوان»، و«رمرام» عوائد تصل إلى 10%، وهذه النسب تعد مقنعة للمستثمرين. وعندما يتعلق الأمر بالشقق الفاخرة، فقد قدمت مناطق مثل «البراري» و«جميرا جولف استيتس» عوائد مذهلة تصل إلى 8%، وهي نسبة أعلى بكثير من معظم الأسواق العالمية.

ورصد تقرير «بيوت» اتجاهات العائد على الاستثمار في مجتمعات الفلل الذي عكس صورة إيجابية أيضاً. وتوفر الفلل التي يتم شراؤها بغرض الاستثمار وإعادة تأجيرها في «قرية جميرا الدائرية» متوسط عائد على الاستثمار يزيد على 9%، وهو عرض يعتبر ممتازاً للغاية للمستثمرين المحتملين. كما تقدم مناطق مثل «المدينة العالمية» و«تاون سكوير» نسبةً للعائد الاستثماري تزيد على 7% وعندما يتعلق الأمر بالفلل الفاخرة، يعد «البراري» خيارًا موفقًا للمستثمرين حيث يبلغ عائد الاستثمار أكثر من 8%. وقد ساعد تفرد هذه الفلل ومحدودية العرض في السوق على خلق الطلب في هذه المنطقة. وبالمثل، فإن المجتمعات مثل «داماك هيلز» و«المدينة المستدامة»، التي توفر مجموعة من المرافق للعائلات، توفر عائدًا جيدًا على الاستثمار يزيد على 7%.

اتجاهات الاستئجار

ورصد تقرير «بيوت» ارتفاع أسعار الإيجارات المعلن عنها في المناطق الأكثر طلبًا أيضًا، مع زيادة أسعار إيجارات الشقق ذات الأسعار المعقولة في المناطق الأكثر طلبًا بنسبة تصل إلى 11%، في حين شهدت أسعار استئجار الشقق الفاخرة اتجاهًا تصاعديًا يصل إلى 13%. وشهدت المناطق التي تحتوي على فلل ذات أسعار متوسطة ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 3% و16%، في حين ارتفعت إيجارات الفلل الفاخرة بنسبة تصل إلى 21%.

ركز الباحثون عن العقارات ذات الأسعار المتوسطة على مناطق مثل قرية جميرا الدائرية والنهدة للشقق السكنية. أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الفلل ذات الأسعار المتوسطة، فقد توجه بحثهم بشكل أساسي في «داماك هيلز 2» و«مردف». أما في قطاع العقارات الفاخرة، فقد ظل «مرسى دبي» و«الخليج التجاري» من الخيارات الأكثر طلبًا لاستئجار الشقق، في حين أن «دبي هيلز استيت» و«المرابع العربية 3» مطلوبة للفلل الفاخرة.

وعندما يتعلق الأمر بأسعار صفقات استئجار العقارات، فإن معظم الزيادات التي لوحظت في الأحياء ذات الأسعار المتوسطة من حيث الفلل والشقق كانت متواضعة إلى حد ما، حيث بقيت النسبة في حدود 5%، باستثناء الفلل في «قرية جميرا الدائرية»، حيث ارتفع متوسط أسعار معاملات الإيجار بنسبة تزيد على 8%. أما بالنسبة للشقق الفاخرة، فقد ظلت أسعار معاملات الإيجار مستقرة إلى حد ما. وبالنسبة لأسعار استئجار الفلل الفاخرة، ارتفعت الإيجارات بنسبة 7 ــ 8% في مناطق مثل «دبي هيلز استيت» و«داماك هيلز».

في حين أشار سجل اتجاهات الأسعار عمومًا إلى فترة تعتبر أقل نشاطًا لسوق العقارات خلال أشهر الصيف، مع سفر العديد من السكان إلى خارج الدولة، وقد ظل النشاط خلال عام 2023 مرتفعًا حتى خلال الأشهر الأعلى حرارة في السنة، منها يوليو وأغسطس. واقترب حجم المعاملات في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها من 100 مليار درهم، وهو رقم لم يسبق له مثيل حتى على مدار عام كامل.

وأشار التقرير إلى استمرار الطلب على استئجار العقارات في الارتفاع، خاصة في ضوء انتقال المزيد من الأفراد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بحثًا عن فرص عمل أفضل وأسلوب حياة أكثر أمانًا.

مؤشرات إيجابية

وتعليقًا على ذلك، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لا تزال الاتجاهات العقارية إيجابية جدًا في سوق الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، وما نشهده في الربع الثالث من عام 2023 يعزز حقيقة أن هذا السوق لا يظهر أي علامات تدل على التباطؤ، في حين أن كبرى القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم لا تزال تعاني من التباطؤ الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء».

وأضاف حيدر خان: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة في طريقها إلى تحطيم الأرقام القياسية للنمو في القطاعات الرئيسية بما في ذلك السياحة والعقارات والطاقة. وبالنظر إلى مستوى الاهتمام الذي تحظى به دبي هذه الأيام، فقد أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لنا أن نعرض أفضل العقارات فيها، مع تسليط الضوء على صحة الإعلانات العقارية وحقيقة توفر العقارات، وهما حجر الزاوية في كيفية عمل بيوت».