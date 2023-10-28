شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «عبد الواحد الرستماني» و«شيري» الصينية لتوزيع السيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة عبدالواحد الرستماني، عن توصلها إلى شراكة توزيع حصرية مع شيري، إحدى أبرز شركات تصنيع السيارات في الصين. وتجمع الشراكة شركتين عملاقتين تتمتعان بالقدرات الفائقة والخبرات الطويلة، إلى جانب السعي الجاد لتحقيق التميز في سوق السيارات على مستوى دولة الإمارات.

وتبدي شيري التزاماً راسخاً بالابتكار في مجالها لتعزيز تجربة المستخدم من خلال تطوير منتجاتها المعززة بالتكنولوجيا الذكية، وإحراز التفوق بالاعتماد على أرقى تقنيات الاتصال، إضافة إلى تبنيها نهجاً يتمحور حول الربط الشبكي. واستناداً إلى ثورة إنترنت المركبات القائمة على الذكاء الاصطناعي، يسهم كل طراز تقدمه الشركة في تبسيط القيادة والارتقاء بفعاليتها.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات: «تعتبر مجموعتنا منارة للتميز والابتكار في سوقها منذ ما يزيد على 50 عاماً. ويسرّنا الترحيب بانضمام شيري إلى محفظتنا، لندشّن فصلاً جديداً في مسيرتنا الطويلة، تماشياً مع أهداف الاستدامة الوطنية، والعمل على تكريس جهودنا لتجاوز التوقعات بالاعتماد على الحلول المبتكرة، والإسهام في التأسيس لمستقبل أفضل لحماية البيئة، فضلاً عن مواصلة جهودنا لتلبية الطلب من جانب المستهلكين على السيارات التقليدية، وتعزيز التزامنا برضا العملاء، والحفاظ على ريادتنا في هذا القطاع».

وأضاف: «إن إضافة المركبات الكهربائية الهجينة من شيري إلى أسطولنا، يؤكد التزامنا المشترك إزاء نشر التوعية البيئية، مع ضمان ميزات رائعة في كفاءة استهلاك الوقود».

من جهته قال شين زيانتيان، مدير عام شركة شيري الشرق الأوسط: «تمكنت شيري من تعزيز مكانتها كلاعب رائد في عالم السيارات، مستندة في ذلك على تاريخها العريق لأكثر من 26 عاماً كرست جهودها خلالها على الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. ومن شأن شراكتنا مع مجموعة عبدالواحد الرستماني بإرثها العريق في المنطقة، أن تدعم علامتنا التجارية، مع الاستفادة من خبرتها الإقليمية ورؤيتها في السوق، وإبراز التزامنا بالاستدامة والحلول الرائدة. إننا نرى في علامتنا مرادفاً للتميز في قطاع السيارات، كما أننا على يقين تام من أن مجموعتنا القادمة من المركبات الكهربائية والهجينة ستعزز نهجنا الهادف إلى رسم معالم مستقبل وسائل النقل الصديقة للبيئة».