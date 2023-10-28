شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحقق 591.4 مليار دولار من تجارة البضائع والخدمات خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، أن تجارة البلاد الدولية من البضائع والخدمات وصلت إلى 4.25 تريليون يوان، سبتمبر الماضي، بما يعادل 591.4 مليار دولار أمريكي.

وذكرت أن قيمة صادرات البضائع بلغت 2.05 تريليون يوان، فيما بلغت الواردات 1.67 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 380 مليار يوان.

صادرات الصين من الخدمات

ووصلت قيمة الصادرات من الخدمات إلى 176.9 مليار يوان في سبتمبر، بينما بلغت قيمة الواردات 343.2 مليار يوان، حيث سجل العجز التجاري في هذا المجال 166.3 مليار يوان.

وكانت كشفت الهيئة أن سوق النقد الأجنبي في الصين سجل تداولات بـ19.12 تريليون يوان خلال سبتمبر.

وسجل إجمالي تداولات النقد الأجنبي بين البنوك وعملائها 3.2 تريليون يوان.

تداولات النقد الأجنبي

وسجلت تداولات النقد الأجنبي بين البنوك 15.92 تريليون يوان، وفقا للبيانات المذكورة.

ومن حيث المنتجات، وصل حجم التداول التراكمي للسوق الفوري 5.85 تريليون يوان، مقابل 13.27 تريليون يوان من التداولات في سوق المشتقات.

ومن يناير إلى سبتمبر، بلغ إجمالي حجم التداول في سوق النقد الأجنبي الصيني 192.9 تريليون يوان.