شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو ثلاثة بالمئة، وهو أعلى مستوى في أسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.25 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 90.18 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.14 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 85.35 دولار للبرميل.

أسعار النفط اليوم

ويتجه الفارق السعري بين برنت وخام غرب تكساس إلى تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو.

فيما انخفض برنت نحو اثنين بالمئة بينما تراجع غرب تكساس الوسيط نحو ثلاثة بالمئة، بالنسبة للأسبوع ككل.

مخاوف من تعطل إمدادات النفط

وعلى الرغم من أن التطورات لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات، زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي إيران.

وأبقى محللون من جولدمان ساكس توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولارًا للبرميل، لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو خمسة بالمئة.