شكرا لقرائتكم خبر عن 844 مليار دولار قيمة إصدارات سوق السندات الصينية في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن إصدارات السندات في الصين وصلت إلى قرابة 06ر6 تريليون يوان (حوالي 844 مليار دولار أمريكي) في شهر سبتمبر الماضي.

ووصلت إصدارات سندات الخزانة إلى 18ر1 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومة المحلية 44768 مليار يوان، وفقا لبنك الشعب الصيني.

ووصلت إصدارات السندات المالية إلى 15ر809 مليار يوان، في حين بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 16ر1 تريليون يوان.

وبلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية 49ر34 مليار يوان، وإصدارات شهادات الودائع بين البنوك 08ر2 تريليون، الشهر الماضي، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبحلول نهاية سبتمبر، بلغت السندات غير المسددة المحتجزة9ر153 تريليون يوان.