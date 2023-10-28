شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تزيد الرحلات الجوية الداخلية 34% فوق مستويات ما قبل الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن هيئة تنظيم الطيران ستزيد الرحلات الداخلية 34% فوق مستويات ما قبل كوفيد-19، وهي خطوة من شأنها أن تعزز تعافي شركات الخطوط الجوية في البلاد بعد الجائحة.

وأعلنت شركات الطيران الكبرى في الصين عن تحقيق أول أرباح فصلية منذ أكثر من ثلاث سنوات، الجمعة، مما عزز آمال القطاع في تجاوز شركات الطيران الحكومية الثلاث الكبرى في الصين أخيراً الصعوبات التي سببتها جائحة كوفيد-19.

وقالت «شينخوا»، إن إدارة الطيران المدني ستطرح خطة الطيران لموسمي الشتاء والربيع غداً الأحد والتي ستستمر حتى 30 مارس/آذار.

وقال التقرير إن الخطة ستشمل 96,651 رحلة داخلية أسبوعياً بزيادة 34%، مقارنة بالفترة نفسها قبل أربع سنوات إذ أضيفت 7202 من الرحلات الجديدة مع تدشين 516 خطاً داخلياً.

وأوضحت «شينخوا» أن الزيادة في الرحلات الداخلية ستعزز الخطوط بين المطارات الإقليمية في غرب وجنوب الصين والمطارات الرئيسية في شنغهاي وبكين وقوانغتشو. (رويترز)