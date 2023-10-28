شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تخسر 3% في أسبوع.. وبرنت عند 90 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط نحو 3%، الجمعة، إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما قد يتسبب في اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية. لكن العقود الآجلة للخامين برنت وغرب تكساس تراجعت بنسبة 2 و 3% على التوالي في أسبوع.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.25 دولار، أو 2.6%، إلى 90.18 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.14 دولار، أو 2.6%، إلى 85.35 دولار للبرميل. ويتجه الفارق السعري بين برنت وخام غرب تكساس إلى تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو/تموز.

وعلى الرغم من أن التطورات لم تؤثر بشكل مباشر في الإمدادات فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي إيران، التي تدعم حماس. ويمكن أن تؤثر حرب أوسع نطاقاً أيضاً في الشحنات القادمة من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وغيرها من كبار المنتجين في الخليج.

وأبقى محللون من جولدمان ساكس توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولاراً للبرميل لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو 5%.

(رويترز)