شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 116 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 116 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.589 تريليون جنيه، مقابل 1.473 تريليون جنيه أي بنسبة نمو بلغت 7.9%.

وقفز مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 7.61%، مسجلاً 23262.27 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 10.72%، ليصل إلى 4339.30 نقطة.

إجمالي قيمة التداول

كما سجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 10.64% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 6578.50 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 176 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 5 ملايين ورقة مُنَفّذَة على 666 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.