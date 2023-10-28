بعد قرار المركزي.. تراجع الدولار في السوق السوداء 4 جنيهات بعد وصوله لمستويات تاريخية

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 4 جنيهات، ليتراوح بين 44 و45 جنيها، بعد أن سجل مستويات قياسية وصلت إلى 49 جنيها خلال الأيام الماضية.

وبحسب موقع "مصراوي"، يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي برفع القيود على فتح بطاقات الائتمان "كريدت كارد" للمسافرين خارج مصر وإصدار ضوابط تيسيرية جديدة متعلقة بهذا الشأن.

وتسبب قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بوضع ضوابط على استخدام الحدود القصوى لبطاقات الائتمان داخل وخارج مصر للتصدي للممارسات الخاطئة، في اشتعال سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة.

لكن البنك المركزي أعلن يوم الخميس العودة لفتح كامل الحدود القصوى للبطاقات للعملاء خارج مصر بعد إلغائه شرط تقديم العملاء المستندات الدالة قبل سفره خارج مصر للبنوك لفتح كامل الحدود له والاكتفاء بمكالمة الخط الساخن للبنك، وجاء ذلك استجابة منه لشكاوى العملاء في ضيق الوقت وصعوبة تقديم المستندات قبل مغادرة البلاد.

لكن المركزي اشترط أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.