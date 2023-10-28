أمانة الجوف

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- بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة بوحدة الطاقة المتجددة تشارك في فعاليات المنتدى العالمي للمدن خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري وجائزة شنغهاي للمدن المتميزة - مسار التنمية الحضرية الخضراء واستدامة المدن، والتي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN - HABITAT. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة بوحدة الطاقة المتجددة تشارك في فعاليات المنتدى العالمي للمدن خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري وجائزة شنغهاي للمدن المتميزة - مسار التنمية الحضرية الخضراء واستدامة المدن، والتي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN - HABITAT. يذكر أن أمانة منطقة الجوف أنجزت أول تحول نموذجي نحو حلول الطاقة المتجددة في المباني البلدية والمرافق بقدرة إنتاجية تتجاوز النصف ميجا واط، واستخدام الطاقة النظيفة بإنارة الطرق والأحياء بمشروع قائم الآن لتركيب 1800 عامود إنارة يعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100، وفي حديقة الديدحان بمدينة سكاكا من خلال استبدال 4000 وات من الطاقة التقليدية بوحدات إنارة تعمل بالطاقة المتجددة.

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