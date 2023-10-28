هيئة العقار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ أعمال المرحلة الثانية من «السجل العقاري» اليوم في العاصمة الرياض، والتي تشمل 7 أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار)، كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في الرياض بعد حي الفلاح.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أن «السجل العقاري» هو نظام لتسجيل العقارات، يجعل العقار أساسا لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه، وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري، تتضمن رقم العقار واسم مالكه وأوصافه، من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير.

مؤكدة أن هذا النظام يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية، وتستفيد منه كل أنواع العقارات السكنية ، والتجارية ، والزراعية ، والصناعية.

إضافة إلى جميع العقارات الحكومية.