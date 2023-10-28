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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي والربع الثالث، في موعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري.

وحثت المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الالكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة X أو من خلال البريد الالكتروني أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.