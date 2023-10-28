شكرا لقرائتكم خبر وزير النقل والخدمات اللوجستية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاس وقع في الرياض أخيرا، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» المهندس نظمي النصر، لتعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال التشغيل البيني بما يعزز القدرة على توفير الخدمات وتحقيق التبادل السلس للسلع وتقديم الخدمات إلى المستخدم النهائي بطريقة سريعة وفعالة، إلى جانب توفير خدمات التنقل للأشخاص بين نيوم وبقية مناطق المملكة الأخرى باستخدام وسائل رقمية، وأصول ذكية، وآليات مبتكرة، تماشيا مع مستهدفات نيوم، وأهداف التنوع الاقتصادي لرؤية السعودية 2030.

كما تضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لضمان استمرار التنسيق وتفعيل الأنظمة الرقمية بين نيوم ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.