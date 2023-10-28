رئيس الغرفة التجارية: افتتاح الرئيس السيسي للمعرض الدولي للصناعة دعما للقطاع الخاص

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أن افتتاح وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة فى نسخته الثانية، والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات يعطى قوة كبيرة لهذا الملتقى وللصناعة المصرية ويعتبر دعما حقيقيا للقطاع الخاص خاصة فى ظل هذه الظروف.

وشدد العشرى خلال مشاركته فى هذا الملتقى والمعرض الدولى على اهمية المساندة لكل القرارات السياسية التى يتخذها الرئيس السيسى خلال هذه الفترة للحفاظ على الأمن الوطنى المصرى ومساندة القضية الفلسطينية قائلا: (نحن نؤيد هذه القرارات ونقف خلف الرئيس السيسى).

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة فى نسخته الثانية، والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، المعرض الدولى للصناعة، والمقام حاليا فى مركز المنارة للمؤتمرات.