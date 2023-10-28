أخبار الاقتصاد المصرى: تفاصيل فعاليات الملتقى السنوى للصناعة برعاية الرئيس السيسى

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم ومن أبرزها نظم اتحاد الصناعات المصرية في النسخة الثانية اليوم السبت ، مجموعة من الفعاليات وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023

تعرف على فعاليات الملتقى السنوى للصناعة في نسخته الثانية

نظم اتحاد الصناعات المصرية في النسخة الثانية اليوم السبت ، مجموعة من الفعاليات وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023، ليكون الحضور في اليوم الاول من الساعة 2 ظهرًا حتى 7 مساءً، ويومي الاحد والاثنين 29 و30 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً"، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يشارك في معرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية و العديد من الوزارات و المؤسسات و الهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية، كما يضم المعرض 18 قطاعًا صناعيًا، بمشاركة شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية، ويضم أيضا قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية B2B.

ولعل من أبرز الصناعات المتميزة في دورة هذا العام 2023 هي: الصناعات الهندسية ومواد البناء والمعدنية والنسيجية والعقارية والكيماوية والغذائية، مع تقدم ملحوظ لصناعة معدات الكهرباء والطاقة والطاقة الشمسية كذلك صناعة إنتاج الأسمنت والحديد والمعادن.

اتحاد الصناعات: فرص استثمارية كبيرة للشركات الأجنبية في السوق المصري

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك فرص استثمارية كبيرة في السوق المصري وهناك دعم ومساندة واضحة من الاتحاد لكافة الشركات التركية التي تسعى إلى الاستثمار بالسوق المصري.

ويتضمن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الثاني مجموعة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية وبمشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة.

وأشار السويدي خلال كلمته بالملتقى السنوي للصناعة في النسخة الثانية، إلى أن الشركات التركية في مصر تشعر بتغيرات كبيرة في السوق المصري ونحن نقدم كامل الدعم للشركات العاملة هنا او التي ستدخل مستقبلاً.

وزيرة التخطيط تلتقى المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالكويت لبحث تعزيز سبل التعاون

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي بالدكتور عبد الله فهد الشامي، المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، كريم درويش، رئيس الجهاز الإداري بالمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتور خالد زكريا مستشار الوزيرة للسياسات والإصلاحات الهيكلية

وأوضحت هالة السعيد، أن اللقاء جاء بهدف تعزيز التعاون بين المعهدين وتبادل الخبرات وإمكانيات كل منهما لدعم مختلف الأنشطة البحثية والتدريبية والمجتمعية.وتعميق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين واستفادة الدارسين من كلا المؤسستين والامكانيات المتاحه لدي معهد التخطيط المصرى والعربي

المنطقة الاقتصادية: تعاقدات 53 مشروع بالمناطق الصناعية بـ2,23 مليار دولار العام الماضي

كشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجيتها، حيث تضمن العام المالي الماضي 2022 / 2023 تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ بقيمة 3,57 مليارات دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2,23 مليار دولار، كما حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1,7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، وتم أيضاً توقيع ١١ اتفاقيات إطارية تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، مما يؤكد على أن استثمار الدولة المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأمثل لخلق تجمعات صناعية تنافسية تحقق الاكتفاء المحلي من عدد من الصناعات وتكون بوابة للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.