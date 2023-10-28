13 اختصاصا للمركز الوطني للتفتيش والرقابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة 13 اختصاصا للمركز، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من أجل تحقيق أهدافه، بحسب ما نشرته جريدة أم القرى الرسمية في عددها الأخير.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا، على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، وسيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (27 أكتوبر 2023).

ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الوزراء، ويكون مقره في مدينة الرياض.

وله إنشاء فروع ومكاتب تابعة له داخل المملكة بحسب الحاجة.

ويهدف المركز إلى تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وبحث توحيد ما يمكن منها، بما يرفع من كفاءة أعمال التفتيش والرقابة، ويحسن من معدلات امتثال الأفراد والمنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

ونصت الترتيبات على أنه، دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كل فيما يخصه.

الاختصاصات الآتية: