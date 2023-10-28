شكرا لقرائتكم خبر مليار ريال لإنشاء أول مصنع للأقمار الصناعية المتقدمة بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمرت شركة ASpace الصينية المتخصصة في الصناعات الفضائية مليار ريال، لتأسيس مصنع متخصص لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة في المملكة، على أن يرتفع حجم استثمار الشركة تباعا مع مراحل المشروع الذي يتضمن البحث والتطوير وصناعة المكونات والأنظمة الفرعية، وصولا إلى صناعة الأقمار الصناعية.

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله السواحة، أن هذا الاستثمار خطوة مهمة لتعزيز تنافسية المملكة وترسيخ مكانتها كمنصة إقليمية، لجذب تقنيات واستثمارات الفضاء، الذي يشهد نموا متسارعا.

مبينا أن الحراك الذي أحدثته المملكة بدعم من القيادة الرشيدة - حفظها الله- في مجال الفضاء، يعد رافدا رئيسا لدعم وتنويع الاقتصاد وتنمية القدرات والمواهب الوطنية في تقنيات الفضاء المتقدمة.

وستستفيد ASpace من موقع المملكة الجغرافي كمنصة لتعزيز قدرات الفضاء بالمنطقة، خلال الاستثمار في الأقمار الصناعية المتقدمة التي تمثل 70% من سوق الفضاء، الأمر الذي سيعزز أيضا من قدرات المملكة في تصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة، خلال نقل المعرفة والخبرات إلى جانب تنمية القدرات الوطنية في تقنيات الفضاء.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن حصول شركة ASpace على أول رخصة استثمار في مجال الأقمار الصناعية، يعد النواة الأولى للاستثمار في المملكة بهذا المجال، ولا سيما أنه يعد ضمن المجالات المستقبلية، والتي تتضمن فرصا عالمية واعدة، مضيفا بأن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام كثير من الشركات للاستثمار بالمملكة، والتي تشهد نهضة استثنائية على كل الأصعدة، إذ إن مجال الأقمار الصناعية يشهد تطورا غير مسبوق، ما يعزز من تنافسية المملكة عالميا.

ووصف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي، استثمار شركة ASpace في المملكة بعلامة فارقة مهمة للشركة، وسيكون له تأثير إيجابي على قطاع الفضاء بالمملكة، وقاعدة تصنيع الأقمار الصناعية الشاملة في المنطقة.

وجرى تسليم شركة ASpace - التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها - رخصة الاستثمار على هامش فعاليات منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار».