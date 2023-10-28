كدانة تبحث عن شراكات استراتيجية مع موردين لتحقيق الاستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شركة كدانة للتنمية والتطوير أنها تبحث على شركاء موردين يسهمون معها في الارتقاء بتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة بالمشاعر المقدسة، على أن الجودة تأتي على رأس أولويات تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية بمكة المكرمة ممثلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع شركة كدانة للتنمية والتطوير للتعريف بمنصة الموردين بشركة كدانة للتنمية والتطوير، وشهادة المحتوى المحلي، بحضور عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المقاولين خالد بن دبيس، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير للخدمات المشتركة ورأس المال البشري المهندس ماجد الشنقيطي وعدد من قيادات الشركة، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال وممثلي شركات المقاولات.

وقدمت الشركة عرضا تعريفيا عن أعمالها ومهامها وأبرز المشاريع التي تم تنفيذها وذكرت أن تعزيز العلاقة مع الموردين والمقاولين من أولويات شركة كدانة للتنمية والتطوير كونها المطور الرئيس للمشاعر المقدسة وهي إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتعنى برفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن امتثالاً لرسالة القيادة، موضحة أن رؤية الشركة، التي تتلخص في «الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة» وترتكز على رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة وتحسين تجربة الحاج، وتحويل المشاعر المقدسة إلى وجهة مستدامة.

من جهته، نوه عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المقاولين خالد بن دبيس بجهود شركة كدانة للتنمية والتطوير، وتفاعل المقاولين وحرصهم على اللقاء الذي يلقي الضوء على أعمال وجهود الشركة من خلال إشرافها على جميع المشاريع وحوكمة الأعمال بالمشاعر المقدسة والمشاريع ذات العلاقة بشرف خدمة ضيوف الرحمن بشكل عام.

وقال «إن غرفة مكة المكرمة تسخر كافة جهودها وآلياتها المتعددة لإنجاح الشراكة الممتدة، لخدمة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وضيوف الرحمن، من خلال الاستجابة لجميع المتطلبات بالتعاون مع المقاولين، خاصة مقاولي مكة المكرمة الذين أصبحت لديهم خبرات متراكمة وممتدة في المشاريع ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن» .

واستعرضت كدانة خلال ورشة العمل أبرز أعمالها لموسم الحج الماضي 1444هـ، مبينة أنها كانت على ثلاثة مسارات: مشاريع تطويرية، ومسار تمكيني، ومسار تشغيلي، مشيرة إلى أن الأعمال تنوعت في منظومة إثراء الحج عبر تقديم خدمات تكاملية ذات جودة عالية، أسهمت في أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بكل يسر وسهولة، وإثراءً لتجربة الحاج.