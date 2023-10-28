لمساندة غزة.. بيان من «ڤودافون مصر» بشأن إرسال أبراج لزيادة تغطية الشبكة في رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون مصر، استعداد الشركة لإرسال أبراج محمول لمدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة لزيادة التغطية بقدر المسموح به في تراخيص الشركة.

وقال عصام، في بيان للشركة اليوم السبت نقله موقع "مصراوي"، إن الشركة في انتظار الموافقات اللازمة للتحرك، وأن الأمر كان محل دراسة فنية منذ مساء أمس الجمعة.

ووفقا للبيان، فإنه في حالة السماح للشركات بالتغطية فسيكون ذلك لمساحات لا تتجاوز 10 كم من موقع البرج وهو الحد الأقصى لوصول الإشارة فنيًا.

وأضاف البيان أن الخدمة تعتمد في المقام الأول على وجود أنظمة لدى المشغلين في قطاع غزة تسمح بتشغيل نظام التجوال لديهم حتى يتسنى لهم التقاط إشارة الشبكات المصرية.

وأشار البيان أن الشركة تعتزم تقديم الخدمة مجانًا، وأنه تم التأكد من الجاهزية الفنية وفي انتظار اشارة الانطلاق.

ومنذ أمس الجمعة، قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلية جميع خدمات الاتصالات عن قطاع غزة مع ضرب البنية التحتية لشبكة الاتصالات هناك.

وعلى الفور، طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شركات الاتصالات المصرية بمد خدمات وتغطية شبكاتها للقطاع من أجل تعويض قطع شبكة الاتصالات هناك وسط تساؤلات بشأن إمكانية حدوث ذلك.