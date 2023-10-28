شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عقارات دبي في 10 شهور تتجاوز كامل عام 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجلت مبيعات السوق العقاري في دبي منذ بداية عام 2023 أكثر من 303.5 مليار درهم نتجت عن 98,800 تصرف، متجاوزة كامل قيمة مبيعات عام 2022، حسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وكشفت بيانات «أراضي دبي»، أن التصرفات الإجمالية لامست حاجز 442 مليار درهم من خلال 132,211 تصرفاً، تضمنت رهوناً بقيمة 114.6 مليار درهم نتجت عن 27,514 تصرفاً، وهبات بلغت 23.6 مليار درهم تحققت من خلال 5,897 تصرفاً.

حافظت نخلة جميرا على صدارة أعلى المناطق من حيث صفقات البيع بقيمة 22.62 مليار درهم نتجت عن 1,922 تصرفاً، ثم الخليج التجاري ثانياً ب15.63 مليار درهم (7,184 تصرفاً، تلتها ثالثاً منطقة برج خليفة بقيمة 15 مليار درهم (3,791 تصرفاً)، ثم دبي كريك هاربور رابعاً بنحو 13.43 مليار درهم (4,231 تصرفاً)، وفي المركز الخامس حلَّت مرسى دبي بقيمة 11.18 مليار درهم (1,697 تصرفاً).

هذا، وحقق القطاع في الإمارة في 2022 عاماً استثنائياً ونتائج قياسية تخطت قيمتها للمرة الأولى نصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7% من حيث الحجم، و76.5% من حيث القيمة مقارنة بعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم. وسجّلت الاستثمارات العقاريّة خلال العام الماضي 115,183 استثماراً، بقيمة تصل إلى 264.15 مليار درهم، يملكها 80,216 مستثمراً، بنمو يصل إلى 59.5% من حيث عدد الاستثمارات، و78.4% من حيث قيمتها، و53% من حيث عدد المستثمرين مقارنة بالعام 2021.