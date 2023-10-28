شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية التكلفة والمخاطر والتعقيد تحجب بريق الذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

من المتوقع أن يكون مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بمثابة اختبار واقعي في العام المقبل، حسبما توقعت شركة تحليلية، مشيرة إلى تلاشي الضجيج حول التكنولوجيا، وارتفاع التكاليف اللازمة لتشغيلها، وتزايد الدعوات للتنظيم كمؤشرات على أن التكنولوجيا تواجه مشكلة، والتباطؤ بات وشيكاً.

في تقريرها السنوي لأهم التوقعات لمستقبل صناعة التكنولوجيا في عام 2024 وما بعده قدمت شركة «سي سي إس أنسايت» عدة تنبؤات حول ما ينتظرنا في المستقبل بالنسبة لهذا الذكاء. والتوقعات الرئيسية للشركة هي أنه سيتراجع بريقه في عام 2024، لأن حقيقة التكلفة والمخاطر والتعقيد الذي ينطوي عليه الأمر تحل محل الضجيج المحيط بالتكنولوجيا.

وقال بن وود، كبير المحللين في شركة «سي سي إس»: «في الوقت الحالي يتحدث الجميع عن الذكاء الاصطناعي التوليدي من غوغل، وأمازون إلى كوالكوم وميتا».

وأضاف: «نحن من كبار المدافعين عنه، ونعتقد أنه سيكون له تأثير كبير في الاقتصاد، ونعتقد أنه سيكون له تأثيرات كبيرة في المجتمع ككل، لكن الضجيج حوله في عام 2023 كان هائلاً للغاية، لدرجة أننا نعتقد أنه مبالغ فيه، وهناك الكثير من العقبات التي يجب تجاوزها لطرحه في السوق».

وتعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على كميات هائلة من القدرة الحاسوبية لتشغيل النماذج الرياضية المعقدة، التي تسمح لها بتحديد الاستجابات، التي يجب التوصل إليها لمعالجة مطالبات المستخدم. ويتعين على الشركات الحصول على شرائح عالية الطاقة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

منظور مجلس الإدارة

إلى ذلك، كشف التقرير السنوي الثاني حول الأمن السيبراني بعنوان: «منظور مجلس الإدارة لعام 2023» - الصادر عن شركة «بروف بوينت» مؤخراً، أن ما يقرب من ثلثي المستطلعين (73%) يشعرون بالخطر من تعرضهم لهجوم سيبراني مادي، وهو ارتفاع ملحوظ عن العام الماضي الذي سجل 65%، وأن 53% غير مستعدين للتعامل مع هجوم مستهدف، مقارنة ب 47% في العام السابق.

التقرير الذي يستكشف آراء أعضاء مجلس الإدارة حول مشهد التهديدات العالمي، وأولويات الأمن السيبراني، والعلاقات مع رؤساء أمن المعلومات، يوضح الانطباعات لرؤساء أمن المعلومات في الشرق الأوسط؛ حيث يعتقد نصف رؤساء أمن المعلومات في الشرق الأوسط أن منظماتهم غير مستعدة للتعامل مع هجوم سيبراني مستهدف، ويقول أكثر من النصف هؤلاء أنهم يشعرون أنهم معرضون لهجوم سيبراني مادي خلال ال 12 شهرا المقبلة.

وقد تؤدي هذه التغيرات السنوية إلى تطور مشهد التهديدات بشكل متنام بما في ذلك التوترات الجيوسياسية المستمرة وزيادة هجمات الفدية المخربة وهجمات سلسلة التوريد.

ويمكن أن يكون الخطر الناشئ المتعلق بأدوات الذكاء الاصطناعي (AI) مثل ChatGPT أيضًا قد ساهم في هذه المشاعر، حيث يعتقد 59% من أعضاء مجلس الإدارة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل خطرا على أمن منظوماتهم.

ويعاني أعضاء مجلس الإدارة حول العالم من هذه المخاوف على الرغم من أن 73% منهم يرون الأمن السيبراني كإحدى الأولويات، و72% يعتقدون أن مجلس إدارتهم يفهم بوضوح المخاطر السيبرانية التي يواجهها، و70% يعتقدون أنهم استثمروا بشكل كافٍ في الأمن السيبراني.