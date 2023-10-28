شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2125 دولار أمريكي، بارتفاع 0.01%، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1464 يورو بارتفاع 0.03%.

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أسعار الفائدة

من ناحية أخرى، يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، بعد أن أظهرت بيانات نموًا قويًا في الولايات المتحدة.

وارتفع الدولار أمس الجمعة، فيما يُشار إلى تعزيز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكن الين ظل حول مستوى 150 للدولار قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل.