شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الجديدة للإسكان: جهود لجدولة مستحقات الشركة لدى مختلف الجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور سامح السيد ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، إنه جار جدولة ديون الشركة ومستحقاتها لدى العديد من الجهات المختلفة ، حرصا على المال العام وعدم الإضرار بأي طرف من الأطراف من خلال عقد اجتماعات مع تلك الجهات ومنها الشركة المستأجرة لكازينو الميريلاند ؛لضمان حفظ كافة حقوقنا وفق التعاقد .

أضاف إن الشركة توصلت لاتفاق مع القومية لإدارة الأصول و زهراء المعادي، والالتزام بتنفيذه، بهدف إعادة جدولة مديونيتهم ، كاشفا أن شركة زهراء المعادي قامت بسداد اول دفعه طبقا للاتفاق الجديد.

وفي بيان للبورصة كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان، أنها تلقت عرضًا من شركة التشييد للتطوير العقاري بتسوية مديونيتها البالغة 94.5 مليون جنيه مقابل مساحة من أرض مشروع شركة التشييد أو عدد من الوحدات، وأنه جاري دراسة العرض لاختيار البديل الأفضل الذي يحقق مصلحة الشركة، وجاري الوصول لحل بأخذ قطعة أرض من أرض المشروع لتقييمها سدادًا للدين المستحق على شركة التشييد، خاصة أن مديونية التشييد للتطوير محمية بموجب ضمان سارى.