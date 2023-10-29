شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تتصدر دول شرق آسيا الأكثر استقبالا للصادرات المصرية عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بقيمة الصادرات المصرية إلى أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند- تايوان- اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايــلانـد- كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش".

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغــت قيمتهــا 2.0 مليـار دولار عام 2022 مقابــل 0.6 مليار دولار عـام 2021 بنسبــة زيادة قدرها 220.0٪ وكــان أهـم الأصناف التـي تم تصديرهـا إلـى كوريا الجنوبية غاز طبيعى مسيل، وفـى المرتبـة الثانية الهند بمـا قيمته 1.9 مليار دولار عــام 2022 مقابـل 2.0 مليار دولار عـام 2021 بنسبة انخفاض قــدره 6.5٪ وكان أهـم الأصنـاف التي تم تصديرها إلى الهند بترول خام .

وفي المقابل كانت جمهوريـة الصين الشعبيـة فــي المرتبة الأولــى للواردات حيث بلغــت قيمتهـا 14.42 مليار دولار عـام 2022 مقابــل 14.40 مليار دولار عـام 2021 بنسبــة انخفاض قدره 0.2٪، وكان أهم الأصناف التي تم إستيرادها آلات وأجهـزه كهربائيـــة وأجــزاؤهـا وفــى المرتبـة الثانيـة الهنــد بما قيمتــه 4.1 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 26.4٪ وكان أهم الأصناف التى تم إستيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحه للأكل، حديد ومصنوعاته، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية.

وإجمالا بلغ إجمالى قيمة الصــادرات إلى دول شرق آسيــا 7.7 مليـار دولار عام 2022 مقابـل 6.6 مليـار دولار عـام 2021 بنسبة زيــادة قـدرها 15.9٪.

وسجل إجمالى قيمــة الواردات من دول شرق آسيــا 26.8 مليار دولارعام 2022 مقابل 25.8 مليار دولار عام 2021 بنسبــة ارتفاع قـدرها 3.9٪.

وجاءت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الإستخراجيـة فـى المرتبة الأولى للصادرات عامى (2021، 2022 ) حيث بلغــت قيمتهــا 5.5 مليــار دولار عــام 2022 مقابــل 4.5 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 22.4٪.

وكانت مجموعة الآلات والأجهـزة الآلية والكهربائية ومعـدات النقل وأجـزاؤهــا فـى المرتبـة الأولى للواردات عامى (2022،2021 ) حيث بلغت قيمتها 8.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 10.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 14.0 ٪.