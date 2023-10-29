شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «المصافي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصافي العربية السعودية فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وسيتم انتخاب عدد ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادمة والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وكانت الشركة قد أعلنت على تداول في 27 سبتمبر الماضي تلقّيها خطابات من بعض المساهمين الذين يملكون (10%) من رأس مال الشركة يطلبون فيه عقد جمعية عامة للمساهمين، وذلك للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

شروط الترشح

أوضحت أن على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لعدة شروط.

وأشارت إلى أن الشروط تتضمن: استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، وتقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس خلال المدة المحددة في الإعلان.

وبحسب الشركة تشمل شروط الترشح: تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية، وتقديم نسخة موقعة من نموذج السيرة الذاتية (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.

وتتضمنت شروط الترشح: ألا يكون موظفا حكوميا عدا من يتم تعيينهم من قبل قطاعات الدولة، وإرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة (للمتزوج) ، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين، أو صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والجوال والفاكس والبريد الإلكتروني.

وشملت الشروط: بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها، وبيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وبيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.

ومن ضمن الشروط: ألا يكون قد تم إدانته بجريمة او قضية مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون المرشح مستوفياً لكافة القرارات الصادرة بحقه من هيئة السوق المالية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وممن يتمتع بسمعة حسنة على الصعيد الشخصي والمهني.

وتتضمن الشروط: أن يكون لديه الخبرة في مجال أعمال الشركة أو أعمال مشابهة، وأن يكون لديه القدرة على تخصيص الوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة، وأن يتمتع بروح القيادة ولديه القدرة على فهم وتحليل المشاكل وتقييمها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها ، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

وأوضحت أن تاريخ بداية الدورة الجديدة هو تاريخ تقديري ويعتمد على تصويت الجمعية العامة القادمة على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والتصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد.