شكرا لقرائتكم خبر عن 21 نوفمبر.. جمعية «المتحدة للتأمين» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 19:00 من مساء يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 13 يناير 2024م ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 12 يناير 2027م.

أخبار متعلقة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «المصافي» البورصة المصرية تربح 116 مليار جنيه في أسبوع

ويشمل الجدول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.