شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء تشارك في تأهيل العاملين بمحطات تعبئة التمور لتسهيل التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 38، وذلك عن الفترة من 21 - 27 أكتوبر الجارى، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

في إطار دور الهيئة العلمي والمجتمعي ومساهمتها في بناء جيل جديد من الفاحصين المؤهلين لاستيعاب وتطبيق كافة اللوائح والقواعد الفنية الملزمة التي وضعتها الهيئة، قامت الهيئة بتنفيذ برنامج تدريبي عن " مهام هيئة سلامة الغذاء في المنافذ البحرية " وذلك لعدد 26 طالب من أوائل خريجي كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية خلال الفترة من 1 – 30 أكتوبر الجاري.

اشتمل البرنامج التدريبي على مقدمة عامة عن التعريف بقانون إنشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017 واللائحة التنفيذية رقم 412 لسنة 2019، والتعريف بدور ومهام الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة على واردات وصادرات مصر من المنتجات الغذائية، كذلك القواعد الفنية الملزمة التي أصدرتها الهيئة والتشريعات ذات الصلة والمواصفات القياسية المصرية.

وتضمن البرنامج جانب نظري وتطبيق عملي من خلال الزيارات الميدانية في ساحات فحص الواردات والصادرات الغذائية، والتدريب وفقاً لأحدث الأساليب على طرق فحص وسحب عينات السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية المختلفة .

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 71 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 4 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة، وتم تسجيل 2 محطة تعبئة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم اعتماد 4 محطات وجاري إدراج 1 مورد بالقائمة البيضاء للهيئة، وأصدرت الإدارة 292 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وشاركت الهيئة في فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بـ "التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء في محطات تعبئة التمور" وذلك بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية وبدعم من مشروع "دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية TAIB، الممول من وزارة الزراعة الأمريكية" لتنمية ورفع قدرات العاملين بمحطات تعبئة التمور بواحة سيوة بمحافظة مطروح بما يؤهلهم للتوافق وتحقيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومن ثم سهولة إدراجهم بالقائمة البيضاء بهدف تصدير منتجاتهم وفتح أسواق جديدة أمام صادرات التمور المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3320 رسالة بإجمالي 135000 طن، تنوعت مابين 580 صنف من خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، ثم الفول بإجمالي 3000 طن، وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي أيضاً بإجمالي 12000 طن، تليه المانجو والفراولة بـــإجمالي 6000 طن لكل منهما.

ومثلت السعودية الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم ليبيا والسودان والمغرب من إجمالي 149 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 500 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 472 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 462 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1522 رسالة بنحو 410000 طن، وتم رفض 16 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 175 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول الصويا من 88 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وفرنسا والبرازيل.

وتصدر ميناء بور سعيد الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 487 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء الإسكندرية والذي احتل المركز الثاني بـ 450 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 400 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 100 منتج و10 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت 701 منتج جديد، وأصدرت 14 شهادة بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 2179 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 694 عينة لأغذية معدة للتصدير، و250 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 142 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 9 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات الشرقية، المنيا، أسيوط وسوهاج، كما تم تنفيذ 2 زيارة معلنة لمضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، وتسجيل 3 مضارب أرز بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 59 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة-مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 36 شكوى، وجاري فحص 23 شكوى.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 40 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1563 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 415 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 262 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 70 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 13 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 8 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، الأقصر، دمياط، سوهاج، المنوفية، الفيوم، البحيرة والجيزة، وتم معاينة عدد 13 مخزن تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي بمحافظات الأقصر، دمياط، سوهج، المنوفية، الفيوم والقليوبية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الفيوم، الجيزة، بني سويف والمنوفية، وتم استيفاء 1 محلب لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 54 محلبًا.

كما شاركت الإدارة في اللجنة الفنية الخاصة بمناقشة مشروع تعديل القشدة المجهزة وذلك بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 57 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، السويس، والقاهرة ، وتم تسجيل 2 مطعم و 2 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 33 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، بور سعيد والبحر الأحمر، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر الجاري.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 427 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 7 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 21 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، وأصدرت 8 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط:

2 طن زبيب يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

نصف طن عسل جلوكوز به شوائب وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

5 طن ملح طعام غير مطابق للقواعد الملزمة للملح طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019.

300 كجم فول سوداني وتمور منتهية الصلاحية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (400 كجم فلفل أحمر مطحون، 300 زجاجة زيت زيتون) وذلك بناء على قرار النيابة، وتم تنفيذ 10 قرارات نيابة عامة، وتحرير 79 قرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (مكسبات طعم، منتجات ألبان، خضروات، منتجات عطارة).

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 186 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 42 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 481 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1313 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل، شيبسي) بإجمالي وزن 117 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم الاشتراك في حملة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وتحرير 2 محضر مخالفات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 41 حملة تفتيشية على 605 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان، صلصة) تجاوزت الـ 150 كجم حيث تم إعدام 1776 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 74 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، القناطر، شبرا الخيمة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنظيم حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركزي بنها وطوخ، حيث تم المرور على 3 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملة عن إعدام 104 عبوة منتجات غذائية منتهية الصلاحية (صوص، سناكس، حلوى متنوعة) وتحرير 3 محاضر إعدامات بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في حضور ممثل جهاز حماية المستهلك.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 39 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (كفر البطيخ، الزرقا، فاراسكور، كفر سعد، دمياط، الروضة) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 658 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (عصائر، برجر وبسطرمة مجمدة، مياه غازية، عسل جلوكوز، مواد غذائية متنوعة)، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم التحفظ على 13 كرتونة مياه غازية بإجمالي 78 لتر.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 14 حملة تفتيشية على 153 منشأة غذائية وذلك بمراكز (ميت غمر، نبروه، سندوب، مركز المنصورة، ميت فارس، طلخا، بلقاس، المعصرة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن:

ضبط والتحفظ على 322 كجم مقطعات دواجن مجهولة المصدر داخل أحد المصانع، يظهر عليها علامات فساد من تغير في الخواص الطبيعية وتغير في اللون والرائحة.

إعدام 345 كجم منتجات غذائيه متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية (مصنعات لحوم ودجاج، منتجات ألبان، حلويات متنوعة، خضروات وفواكه، مخللات ... وغيرها من المنتجات الغذائية).

تحرير 53 محضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، و 103 محضر عدم توافر الشهادات الصحية، و 88 مخالفة عدم وجود ترخيص للمنشأة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمرور على 25 منشأة غذائية وتم ضبط 3840 عبوة صلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 محاضر مخالفات.

كما نفذ فرع الأقصر 4 حملات تفتيشية مشتركة مع هيئة الدواء المصرية ومديرية الشباب والرياضة، استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل تلك المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم تنفيذ قرار النيابة العامةبإعدام 147 قرص مكملات غذائية.