سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 29-10-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، الموافق 29-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.