شكرا لقرائتكم خبر عن 544.7 مليون ريال أرباح «سليمان الحبيب» في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية صافي ربح في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 544.77 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 29.5%، مقارنة بـ 420.62 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ارتفاع الأرباح جاءت نتيجة نمو الإيرادات بنسبة 19.03% في الربع الثالث من العام 2023م لتصل إلى 2,442.81 مليون ريال وبزيادة قدرها 390.62 مليون ريال مقارنة بـ 2,052.19 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة لاستمرار النمو في القطاعات التشغيلية للمجموعة.

نمو الإيرادات

وفقا للشركة يعود النمو في الإيرادات خلال الربع الثالث من العام 2023م للنمو في كل من قطاعي المستشفيات والصيدليات، نتيجة الزيادة في أعداد المراجعين وكذلك الزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم وتاثيرها الايجابي في زيادة مبيعات قطاع الصيدليات، وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الثالث من العام 2023م حيث بلغ 676.05 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 24.46%، كما ارتفعت نسبة هامش الربح "EBITDA" لتصل إلى 27.68% مقارنة بـ 26.47% للربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: ارتفاع صافي الدخل خلال الربع الثالث من العام 2023م بنسبة قدرها 29.52% ، ليبلغ 544.77 مليون ريال وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل حيث بلغت 22.30% مقارنة بـ 20.50% (هامش أعلى بــ 1.80%) خلال الربع المماثل من العام السابق، إذ ارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي نتيجة لنمو الإيرادات، والزيادة في أعداد المراجعين ونسب الإشغال في أقسام التنويم.

ارتفاع صافي الدخل

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثالث من العام 2023م بنسبة بلغت 11.87% مقارنة بالربع الثاني من العام 2023م.

وأرجعت الشركة ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.51%، نظرا لتأثر الايرادات الموسمية خلال الربع الثاني، حيث تزامن مع شهر رمضان المبارك وموسم الحج.

وقالت الشركة: إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م (تسعة أشهر) بنسبة 25.78% ليبلغ 1,521.00 مليون ريال مقارنة بـ 1,209.25 مليون ريال خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق.

القطاعات التشغيلية

وقالت إن ذلك يعود ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.93% خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م (تسعة أشهر) لتصل إلى 7,021.95 مليون ريال وبزيادة قدرها 964.89 مليون ريال مقارنة بـ 6,057.06 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة لاستمرار النمو في القطاعات التشغيلية للمجموعة.

ويعود النمو في الإيرادات خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م (تسعة أشهر) لكل من قطاعي المستشفيات والصيدليات نتيجة الزيادة في أعداد المراجعين وكذلك الزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم وتاثيرها الايجابي في زيادة مبيعات قطاع الصيدليات، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ومن ضمن الأسباب: ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ("EBITDA") خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م (تسعة أشهر) حيث بلغ 1,914.46 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 20.37% كما ارتفعت نسبة هامش الربح "EBITDA" اذ بلغت 27.26% مقارنة بـ 26.26% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي الدخل خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م (تسعة أشهر) بنسبة قدرها 25.78%، ليبلغ 1,521.00 مليون ريال وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل حيث بلغت 21.66% مقارنة بـ 19.96% (هامش أعلى بــ 1.70%) خلال الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع صافي الدخل نتيجة لنمو الإيرادات، والزيادة في أعداد المراجعين ونسب الإشغال في أقسام التنويم.

توزيع أرباح نقدية

وقرر مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بتاريخ 28 أكتوبر 2023م الموافق 13 ربيع الثاني 1445هـ توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2023م بقيمة 409.5 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 350 مليون سهم، فيما بلغت حصة السهم من التوزيع 1.17 ريال، بينما تقدر نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية بـ 11.7%.