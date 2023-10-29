شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أملاك للتمويل» إلى 5.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أملاك العالمية للتمويل صافي ربح يقدر بنحو 5.570 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، منخفضا بنسبة 77.8%، مقارنة بـ 25.052 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الإنخفاض بصافي الربح بشكل أساسي إلى: تحقيق الشركة أرباح استثنائية غير متكررة خلال الربع المماثل من العام الماضي مقارنة بالربع الحالي نتيجة لإعادة تقييم حقوق الخدمات، إضافة إلى ارتفاع التكاليف التمويلية، فضلا عن زيادة التكاليف التشغيلية قبل مخصص الخسائر الائتمانية و الخسائر الأخرى.

وبحسب الشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع بالتكاليف التمويلية في حين عوض جزئيا بزيادة في إجمالي الدخل من العمولات الخاصة، وانخفاض بمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

وأرجعت الشركة سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق الشركة أرباح استثنائية غير متكررة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي مقارنة بالفترة الحالية نتيجة لإعادة تقييم حقوق الخدمات، وارتفاع التكاليف التمويلية، وزيادة التكاليف التشغيلية قبل مخصص الخسائر الائتمانية والخسائر الأخرى، وارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.