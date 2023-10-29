شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «نادك» تقفز إلى 75.27 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) صافي ربح يقد بنحو 75.27 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، مرتفعا بنسبة 171.24%، مقارنة بـ 27.75 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 22.55٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 23.37٪ ومبيعات القطاع الزراعي بنسبة 28.99%.

تكلفة المبيعات

أضافت أن من ضمن الأسباب انخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 6.22٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البيع.

وأشارت إلى أن الشركة قامت بالاعتراف بمبلغ 7.61 مليون ريال والذي يمثل حصة الشركة في أرباح نتائج الاستثمار في المشروع المشترك، لا يوجد مثل هذا البند خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت أن على الرغم من التغيرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في الربع الحالي، إلا أن هناك عناصر أخرى أثرت سلبًا على صافي ربح الربع الحالي، وهي: ارتفاع ارتفعت مصاريف البيع والتسويق خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 26.41٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على تسويق العلامة التجارية والأنشطة التسويقية.

وأفادت بأن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 39.58٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة الموظفين وأتعاب الاستشارات المهنية بسبب المشاريع الاستراتيجية للشركة.

ونوهت بارتفاع خسائر الانخفاض في قيمة المدينين التجاريين في الربع الحالي بقيمة 4.18 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع سبب الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة في أرصدة المدينين.

وارتفعت تكاليف التمويل خلال الربع الحالي بنسبة 43.31% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة للزيادة في معدل الفائدة بسبب الزيادة في أسعار الاقراض بين المصارف السعودية (سايبور).

وزاد إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 46.83٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 22.55٪ وقد قابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض في نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 6.22٪.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الحالي بنسبة 119.34٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة المبيعات، انخفاض في نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات، وقد قابلت هذه الزيادة جزئياً زيادة في مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية.