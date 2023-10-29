شكرا لقرائتكم خبر عن «اللجين» توقع اتفاقية شراء حصة في «ناتبت» بـ90.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اللجين اتفاقية شراء حصص مخصصة لمجموعة من مساهمي الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) تبلغ (9,590,055) سهم، وتمثل ما نسبته 8.96% من مجموع أسهم شركة ناتبت عن طريق مبادلة بأسهم في شركة اللجين عدد (6,213,418) سهم وعوض نقدي قدره (90,343,805) ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول إن شروط الصفقة تتضمن: دفع العوض النقدي، وتحويل الأسهم إلى البائعيين.

مبادلة أسهم

أضافت أن طريقة تمويل الصفقة مبادلة أسهم في اللجين وقرض من بنك الإنماء، مشيرة إلى أن شركة ناتبت (مساهمة سعودية مقفلة)، يقع مركزها الرئيسي ومجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف طن من مادة البولي بروبيلين ومشتقاته.

ويتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع من 107 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد

ونوهت بالبيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة إيرادات شركة ناتبت، وهي: عام 2020 مبلغ 1,174 مليون ريال، وعام 2021 مبلغ 2,008 مليون ريال، وعام 2022 مبلغ 1,889 مليون ريال.

وبلغ صافي أرباح شركة ناتبت: عام 2020 مبلغ 412 مليون ريال، وعام 2021 مبلغ 519 مليون ريال، وعام 2022 مبلغ 261 مليون ريال.

وأوضحت أن اسباب الصفقة دعم الخطط الاستراتيجية للشركة

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة في الربع الرابع من 2023م.