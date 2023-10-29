شكرا لقرائتكم خبر عن «الكثيري» تؤسس شركة لصناعة اليخوت برأس مال 10 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة، أمس، على تأسيس شركة تابعة لها (شركة شخص واحد) ذات مسئولية محدودة، مملوكة للشركة بنسبة 100% برأس مال 10 ملايين ريال، مقرها المدينة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، تعمل في مجال بناء وصناعة اليخوت الفاخرة.

وقالت الشركة إن ذلك جاء بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، فيما يأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية الشركة التي تسعى للنمو، وتطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.