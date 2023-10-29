شكرا لقرائتكم خبر عن «الباحة للاستثمار» تتحول للربحية في الربع الثالث من العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الباحة للاستثمار والتنمية صافي ربح يقدر بنحو 1.691 مليون ريال، في الربع الثالث من 2023، مقارنة بخسائر 604.966 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن التحول للربحية، يعود إلى ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 65.19%، وانخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 24.56%، وتراجع المصروفات العمومية بنسبة 14%، فضلا عن انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 72%.

وأضافت أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع السابق يعود إلى: ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 27%، وانخفاض مخصص الزكاة التقديري بنسبة 51%.

وأوضحت أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 46%، وانخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 25%، وتراجع تكاليف التمويل بنسبة 63%، إضافة إلى عدم تسجيل مصاريف اكتتاب مقارنة مع الفترة ذاته من العام السابق إذ سجلت 3.995 مليون ريال مصروفات اكتتاب.