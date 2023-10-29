شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية «شمس» توافق على انتخاب 7 أعضاء بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المشروعات السياحية (شمس) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فيما تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة عند الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 26 أكتوبر الحالي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ‏من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من ‏تاريخ 28-‏‏2024-05 ومدتها أربع ‏سنوات، ‏حيث تنتهي بتاريخ 27-05-2028.

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وكانت نتيجة التصويت انتخاب كل من رشيد الرشيد، وم. عبدالله السويلم، وخالد البواردي، ووائل الراشد، وبدر القاضي، وزياد العفالق، ووائل البسام، أعضاء بمجلس الإدارة.