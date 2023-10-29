قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، حيث زاد سعر الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1713 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 2203 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2570 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2937 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن العالمية.

وقفز سعر الذهب عالميا إلى نحو 2006 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بزيادة 21.66 دولار بنسبة 1.09% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.