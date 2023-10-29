شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الاقتصاد الرقمى: 33 شركة ناشئة تشارك في قمة "ويب ساميت" بالبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتضم قائمة الشركات الناشئة المحلية بقمة "ويب ساميت" شركات عارضة تحت الجناح المصري وشركات أخرى زائرة لفعاليات القمة، وتعكس المشاركة الرسمية في هذه القمة حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، على دعم الشركات الناشئة في رحلة نموها وتعزيز قدراتها على اجتذاب الاستثمارات، والتمويل من خلال مشاركتها في الفعاليات الدولية والإقليمية المتخصصة وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.

وتأتي المشاركة المصرية بالقمة والتي ترعاها هيئة "إيتيدا" حيث تشارك الشركات الناشئة تحت جناح خاص لمصر وهو عبارة عن مكان مخصص لعرض حلول الشركات الناشئة بالتناوب بقاعة 5، وذلك بالإضافة إلى جناح الشركاء بقاعة 1 وهو عبارة عن مكان مخصص لاستضافة اجتماعات الشركات الناشئة واستقبال الزائرين للجناح المصري بصفة رسمية

وتعقيبًا على هذه المشاركة، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حرص الشركات المصرية الناشئة ورواد الأعمال على الإقبال على المشاركة على مثل هذه الفعاليات خاصة وأن قطاع الشركات الناشئة بات من القطاعات التي تنمو بمعدلات نمو ملحوظة في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرا أن الشركات الناشئة تحتاج دائما إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدني وبما يتماشى مع رؤية مصر الطموحة 2030 لتذليل الصعاب التي قد تواجهها، معتبرا معرض ومؤتمر ويب ساميت فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات وشراكات أجنبية في شركاتنا المحلية.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، بالاتحاد العام للغرف التجارية، على دعم الشركات الأعضاء في الشعبة بصفة خاصة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة حيث يعتبر هذا الدعم هدف رئيسي للشعبة من أجل الاطلاع على الجديد في عالم التقنية وصقل مواهب الشركات المصرية الناشئة واكتساب خبرات جديدة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه "إيتيدا" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة من خلال رعاية أصحاب المبتكرة ورواد الأعمال.

وأوضح خليل، أن هذه المشاركة تعتبر الرابعة على التوالي بجناح لمصر في هذا المعرض الذي يهتم بالشركات الناشئة ورواد الأعمال بعد أن شاركت الشعبة العام الماضي بوفد كبير إيمانًا من الشعبة بضرورة رعاية المبدعين وتوفير لهم البيئة الخصبة اللازمة للإبداع والابتكار، خاصة في ظل دعم القيادة السياسية للشركات الناشئة وتذليل الصعاب أمامها، حيث تشهد مصر طفرة في مجال ريادة الأعمال بعد أن حقق قطاع الشركات الناشئة القائمة على الابتكار التكنولوجي معدلات نمو غير مسبوقة مع الاهتمام المتزايد من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات التمويلية والمنظمات المتخصصة في رعاية واحتضان وتسريع الأعمال والمشروعات المبتكرة الناشئة.