شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسلم أربع رخص ذهبية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتسليم أربع رخص ذهبية جديدة لممثلي شركات سامسونج إلكترونيك مصر، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والفيوم للمخازن والمستودعات، وإيجيبت سات تو، ليصبح العدد الإجمالي للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 24 شركة.

والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وستساهم الرخصة الذهبية في تسريع إنشاء وتشغيل مصنع شركة سامسونج لتصنيع الهواتف المحمولة بمحافظة بني سويف، بتكلفة استثمارية 55 مليون دولار أميركي، بينما ستقوم الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بزيادة طاقة مجمع غازات الصحراء الغربية، التابع لها، عبر إضافة خط إنتاج رابع بسعة 600 مليون قدم مكعب يوميًا، لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمادة الخام من خليط الإيثان والبروبان، وزيادة إنتاج غاز البوتاجاز والمكثفات، وإنتاج البربان التجاري المُعد للتصدير، وذلك بتكلفة استثمارية 380 مليون دولار.

وستستخدم شركة إيجيبت سات تو رخصتها الذهبية لإقامة مصنع سيارات وحافلات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه، بينما ستضخ شركة الفيوم للمخازن والمستودعات 1.3 مليار جنيه لإنشاء مخازن استراتيجية بسعة تخزينية 75 ألف بالتة.

وأكد حسام هيبة أن الحكومة تتجه إلى التوسع فى إصدار الرخص الذهبية (الموافقة الواحدة) لتشمل جميع الأنشطة والشركات، نظرًا لتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الأربع رخص ذهبية التي سلمتها الهيئة اليوم تتوزع بين أربع محافظات، ما يتفق مع خطة الحكومة لتوزيع ثمار التنمية على كافة أنحاء الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم المُختلفة.