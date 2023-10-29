شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون فى قمة الصلب العربية يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف المشاركون فى قمة الحديد والصلب العربية دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وسط إدانة للعدوان الإسرائيلى على القطاع والذى أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.

وتقام فعاليات قمة الصلب العربى التى ينظمها الإتحاد العربى للحديد والصلب بالتعاون مع حديد عز، فى القاهرة، بمشاركة كبرى الشركات العربية وكبار الاقتصاديين ورجال الأعمال.