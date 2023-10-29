شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر تسجل 2580 جنيهاً للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد مستهل التعاملات في السوق المصرى، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2580 جنيها للجرام، في حين يستقر سعر الذهب في البورصة العالمية عند 2006 دولارات.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2948 جنيها.

عيار 21 يسجل 2580 جنيها.

عيار 18 يسجل 2211 جنيها.

الجنيه الذهب 20640 جنيها.





حظر تداول الذهب بدون تسجيل في مصلحة الدمغة والموازين نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 149 لسنة 2023 بأن يحظر على كل شخص طبيعى أو اعتبارى ممارسة الأعمال التجارية أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

وأكد القرار بأن يتضمن طلب التسجيل صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وبيان المقر الرئيسى وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت وبيانات المدير المسئول.

وألزم القرار، المخاطبون بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه، ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات كما منح القرار مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار للتسجيل لدى المصلحة، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

وشهدت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية ارتفاعا على المستوى العالمى بالتزامن مع أحداث غزة، حيث يرتبط أسعار الذهب بالسعر العالمى وقوة العرض والطلب على الشراء، كما أن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، ساهم فى عدم تذبذب الأسعار.