شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب بالشرق الأوسط تؤثر في التوقعات المالية للشركات الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط استمرار الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في الشرق الأوسط، والمخاوف التي تزداد يوماً بعد آخر، من إمكانية توسعه ليشمل دولاً أخرى بالمنطقة، ترى بعض الشركات الأكثر شهرة في العالم أن الحرب تؤثر بالفعل في عملياتها.

وقد بدأت الشركات التي تمارس أعمالاً تجارية أو لديها عمليات في المنطقة بالفعل في رؤية الحرب تغير توقعاتها المالية، حيث تؤثر الاضطرابات في كل شيء بدءاً من دولارات الإعلانات إلى السياحة إلى سلاسل التوريد. وتأتي هذه الاعترافات المبكرة في الوقت الذي يتزايد فيه قلق زعماء العالم من اشتداد الصراع، مع رفض الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

شركات الطيران

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز: «إن أداء الربع الرابع قد يختلف اعتماداً على طول فترة تعليق الرحلات في تل أبيب». وجاء نطاقها المحدث للأرباح المعدلة للسهم أقل من توقعات المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي سكوت كيربي في وقت سابق من هذا الشهر: «لدينا تنوع جغرافي لا مثيل له مع شبكة محلية كبيرة تكملها أكبر شبكة دولية طويلة المدى وكلاهما مربح بقوة».

وأضاف: «على الرغم من أن هذه سمة عظيمة، إلا أنها تخلق بعض المخاطر والتقلبات على المدى القصير كما نشهد الآن مع الضربة المؤقتة على الهوامش في هذا الربع نتيجة للحرب في الشرق الأوسط».

ويونايتد هي واحدة من العديد من شركات الطيران، بما في ذلك دلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز، التي سارعت إلى تغيير جداول مواعيدها مع اندلاع الصراع. وقالت شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات في بيان: «إن الصراع قد يؤثر في موردين محددين، بالإضافة إلى شركات الطيران».

الرحلات السياحية البحرية

وتأثرت شركات الرحلات السياحية البحرية أيضاً بالحرب، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة «رويال كاريبيان» جيسون ليبرتي في مكالمة هاتفية، الخميس: «إن حوالي 1.5% من القدرة الاستيعابية في الربع الرابع كانت مخصصة لزيارة إسرائيل».

كما عرضت الشركة الاستخدام المجاني لسفينتها «رابسودي أوف ذا سيز» للحكومة الأمريكية للمساعدة على إجلاء الأمريكيين من إسرائيل. وبين مسارات الرحلة المتغيرة واستخدام السفينة، قدرت الشركة أنه «سيكون لها تأثير قدره 5 سنتات للسهم الواحد في أرباحها». وتتوقع الشركة أن ترى ما بين 6.58 دولار و6.63 دولار في أرباح السهم المعدلة لهذا العام.

وقالت ليبرتي: «أود ... أن أشيد بالجهد المذهل الذي بذلته فرقنا وطاقمنا على الشاطئ على متن السفينة رابسودي أوف ذا سيز الذين عملوا بلا كلل مع وزارة الخارجية الأمريكية للمساعدة على إجلاء الأمريكيين بأمان من إسرائيل. أتقدم بخالص امتناني لجميع المشاركين».

ومع ذلك، قالت ليبرتي: «إن قاعدة عملاء خط الرحلات البحرية ثابتة، لذلك قد يصبح الأمر أكثر سؤالاً حول المكان الذي سيسافرون إليه بدلاً مما إذا كانوا سيلغون خططهم».

وقال: «سوف يذهبون معنا إلى مكان ما. وهذا ما نركز عليه للتأكد من أنهم يفعلون ذلك».

شركات التكنولوجيا

وكانت شركات التكنولوجيا من بين الشركات التي رأت أن الصراع يؤثر في القوى العاملة والإنفاق الإعلاني وسلاسل التوريد.

وقالت شركة «سناب» في أحدث إصدار للأرباح إنها شهدت توقفاً مؤقتاً في الإنفاق من عدد كبير من الحملات الإعلانية الموجهة أساساً للعلامة التجارية فور بدء الحرب. لقد أثر ذلك في ربع الإيرادات حتى الآن.

وبينما قالت الشركة: «إن بعض الحملات التي توقفت مؤقتاً في البداية تم استئنافها الآن، فقد شهدت الشركة أيضاً توقفاً مؤقتاً لحملات أخرى». وقالت شركة سناب: «إنه سيكون من غير الحكمة تقديم إرشادات رسمية بشأن ما يمكن توقعه للربع الحالي، بسبب طبيعة الحرب التي لا يمكن التنبؤ بها».

وقالت سوزان لي، رئيسة الشؤون المالية في «ميتا»: «إن الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام شهدت انخفاضاً في الإنفاق الإعلاني حتى الآن في هذا الربع، وهو ما يرتبط بالجدول الزمني مع بداية الصراع». وأشارت لي إلى أن «ذلك لا يرجع بالضرورة إلى حدث واحد، ولكن انخفاض الإنفاق تزامن في الماضي مع بداية الصراعات مثل الحرب في أوكرانيا العام الماضي».

وقال لي للمحللين خلال مكالمة أرباح الشركة الأربعاء: «هذا شيء نواصل مراقبته. لقد عكسنا أحدث الاتجاهات وردود فعل المعلنين التي رأيناها في توقعاتنا للربع الرابع، والتي نعتقد مرة أخرى أنها تعكس قدراً أكبر من عدم اليقين والتقلبات في المشهد المستقبلي».

(وكالات)