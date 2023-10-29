شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» بانتظار قرار الفائدة ونتائج «أبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

دخلت الأسواق المالية أسبوعاً بالغ الأهمية؛ حيث من المحتمل أن يعمل كل من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التوظيف الأمريكية وأرباح شركة «أبل» على تحديد مسار الأسهم والسندات لبقية العام.فقد أثبت أكتوبر/ تشرين الأول بأنه شهر التقلبات كما يُعرف عنه؛ حيث أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، والاضطرابات الجيوسياسية إلى الضغط على الأسهم، وانخفض المؤشر «اس آند بي 500» بنسبة 3.5% خلال الشهر، ما أضاف إلى الخسائر التي جعلته يتراجع بأكثر من 10% عن أعلى مستوى سجله في أواخر يوليو/ تموز.منافسة حادةوعمّا إذا كان مسار الأسهم سيظل مضطرباً لبقية عام 2023، فهو أمر ربما يعتمد إلى حد كبير على سوق السندات.وبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة والمخاوف المالية المتزايدة في الولايات المتحدة، تسببا في دفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والقياسي والذي يتحرك عكسياً مع الأسعار إلى 5% في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ 2007. وينظر إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أنه ظروف معاكسة لسوق الأسهم؛ حيث تنافسها على جذب المشترين.قلق من عوائد السنداتويشعر المستثمرون بالقلق من أن العوائد ربما ترتفع أكثر إذا أكد الفيدرالي رسالته بالتشدد في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.وقد تشكل بيانات التوظيف القوية في الولايات المتحدة، يوم الجمعة المقبل، حافزاً لارتفاع العوائد إن عززت مبررات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة؛ لتهدئة الاقتصاد؛ ومنع انتعاش التضخم.ويرى استراتيجيون من «سي اف آر ايه» بأن الأسهم ستبدأ في الانتعاش عندما يصل السوق إلى قناعة بأن عوائد السندات قد بلغت أقصى حدودها.الربع الرابعوبشكل عام تقوم أسواق العقود الآجلة بالتسعير بشكل شبه مؤكد من أن الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في نوفمبر، وأن هناك احتمالاً بنسبة 80% تقريباً أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في ديسمبر/ كانون الأول.ومع ذلك توقع صنّاع السياسات أنهم سيبقون سعر الفائدة الرئيسي عند المستويات الحالية خلال معظم عام 2024، وهي فترة أطول مما توقعته الأسواق في السابق.ومع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 4.9% في الربع الثالث، والإشارات التي تشير إلى أن سوق العمل لا تزال ساخنة للغاية وأن الفيدرالي يرى الحاجة إلى مزيد من التشديد للسيطرة على التضخم، جميعها عوامل ربما تقود إلى مزيد من التقلبات.ويبدو أن الأسواق على مفترق الطريق، لأنه من غير المعروف ما إذا كان النمو القوي الذي شهدته خلال أشهر الصيف سيتواصل في الربع الرابع، وما إذا كانت مخاوف التضخم والسياسة النقدية المتشددة ستتفاقم.وإضافة إلى مخاوف سوق السندات، فمن المتوقع إعلان وزارة الخزانة عن أحجام مزاداتها القادمة في وقت لاحق من الأسبوع، وقد أسهمت المخاوف بشأن العجز الفيدرالي المتزايد، وزيادة المعروض في دفع العوائد إلى الارتفاع.وأيضاً يترقب المستثمرون نتائج شركة أبل ذات الثقل التكنولوجي الخميس، خلال موسم أرباح تشوبه خيبات الأمل من بعض عمالقة النمو والتكنولوجيا، مثل تيسلا وجوجل.والمؤشر «ناسداك 100 للتكنولوجيا» انخفض بنسبة 11% من أعلى مستوى له، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 30% تقريباً هذا العام. ويعتقد بعض المستثمرين أن أسوأ عمليات البيع ربما تكون انتهت.ويرى الخبراء بأن انتعاش سوق الأسهم سوف يتبع الاتجاهات الموسمية؛ ومنذ عام 1945 يتقدم «اس آند بي» بمعدل 1.5% في شهر نوفمبر، ما يجعله ثالث أفضل شهر من حيث الأداء خلال العام.وعلى نطاق أوسع يعتقد البعض أن أنماط التداول في سوق الأسهم هذا العام، تشير إلى حدوث انتعاش في الربع الرابع.وفي الحالات الـ 14 التي ارتفع فيها «اس آند بي» بنسبة 10% على الأقل خلال شهر يوليو/ تموز ثم انخفض في أغسطس/ آب، كما فعل هذا العام، ارتفع المؤشر في كل مرة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام. وكان متوسط الربح في تلك الحالات 10%.............................................أبرز الأحداث الاقتصادية بالولايات المتحدة

الاثنين 30 أكتوبر

غير مجدول

نتائج: ماكدونالدز

الثلاثاء 31 أكتوبر

8:30 مؤشر كُلفة التوظيف الربع الثالث

9:00 مؤشر أسعار المنازل كيس شيلر- اس آند بي (20 مدينة)/ أغسطس

9:45 مقياس شيكاغو للأعمال/ أكتوبر

10:00 ثقة المستهلك/ أكتوبر

نتائج: أمجين، كاتربيلار، فايزر

الأربعاء 1 نوفمبر

8:15 بيانات التوظيف المعالجة تلقائياً/ أكتوبر

9:45 مؤشر اس آند بي لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي الأمريكي/ أكتوبر

10:00 فرص العمل/ سبتمبر

10:00 الإنفاق على البناء/ سبتمبر

14:00 قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

14:30 المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

نتائج: إستي لودر، كرافت هاينز، باي بال، كوالكوم، إير بي آند بي

الخميس 2 نوفمبر

8:30 المطالبات الأولية لإعانة البطالة/ 28 أكتوبر

8:30 إنتاجية الولايات المتحدة/ الربع الثالث

10:00 طلبيات المصانع/ سبتمبر

نتائج: إيلي ليلي، موديرنا، ستاربكس، أبل، كوين بايس، شوبيفاي،

الجمعة 3 نوفمبر

8:30 تقرير الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة/ أكتوبر

8:30 معدل البطالة في الولايات المتحدة/ أكتوبر

8:30 الأجور بالساعة في الولايات المتحدة/ أكتوبر

9:45 مؤشر اس آند بي لمديري المشتريات بالقطاع الخدمي الأمريكي/ أكتوبر