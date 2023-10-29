شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مليار جنيه لتمويل 208 آلاف مشروع في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر أنه تم تمويل 208 آلاف مشروع، باستثمارات تبلغ 27.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه المشروعات وفرت 1.7 مليون فرصة عمل في جميع محافظات مصر.

وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات تمت ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، المعروف باسم «مشروعك»، الذي يستهدف فتح فرص العمل أمام جميع الشباب.

وأوضحت الوزارة أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استعرض تقريراً عن إنجازات هذا المشروع القومي، منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر الجاري.

وأكد الوزير على اهتمام الدولة المصرية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، بهدف تذليل أي عقبات تواجه الشباب، وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بالمشروع.

ولفت إلى اهتمام الوزارة دائماً بالمشروعات الصغيرة، وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات، باعتبارهم الأكثر نشاطاً والأكثر عدداً، من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يتم تأهيل العاملين بوحدات مشروعك من خلال الذراع التدريبية للوزارة في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث تتضمن الخطة عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة بمكاتب مشروعك.

تدريب العاملين بالمشروع

وأشار إلى أنه يتم الاهتمام بتدريب كافة العاملين بإدارات «مشروعك» على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة، التي يتعامل معها برنامج «مشروعك»، كما يتم التدريب أيضاً على المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقال إنه يجري أيضاً عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة ب«مشروعك» في كافة المحافظات، والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء «مشروعك» على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن التدريب انعكس بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية في إجمالي قيام مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات، متوقعاً أن ينجز البرنامج خطة مهمة جداً وهي أن تهتم بالطابع التكنولوجي والطابع التسويقي.

استحداث أفكار استرشادية

وشدد وزير التنمية المحلية على القائمين ببرنامج «مشروعك» أهمية استحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأسمال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

ولفت الى أن «مشروعك» يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم، واستغلال مواردهم وخلق «مستثمر صغير جديد»، ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز، فضلاً عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن، وخفض معدلات البطالة، والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

تسويق المشروعات

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على مشروعك بالتركيز على تسويق هذه المشروعات وتسويق المنتجات من خلال المعارض وبالتنسيق مع منصة أيادي مصر الالكترونية التابعة للوزارة لمساهمتها الجادة والفاعلة في المشروعات على نطاق واسع، والتخديم على منتجات المشروعات.

ولفت إلى أهمية تعريف المواطنين في المراكز والمدن والأحياء والقرى بهذه المنصة وأهميتها في تسويق المنتجات، وتوفير فرص عمل مستدامة لمواجهة البطالة بين الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف الوزير: «إن التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل لا تتحقق إلا بمساهمة جميع فئات المجتمع، خاصة الشباب في كافة الجهود التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتوفير حياة كريمة من خلال العمل الجاد»، موضحاً أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبرى، وتساهم أيضاً في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل».