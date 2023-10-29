شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الخليجية في أولى جلسات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، في جلسة بداية الأسبوع، على وقع التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» 0.71% إلى 10482.85 نقطة، من خلال تداول 118.16 مليون سهم، بقيمة 3 مليارات ريال.

وفي الكويت، تراجع المؤشر العام للبورصة 2.18% إلى 6362.44 نقطة، من خلال تداول 172.47 مليون سهم، بقيمة 52.5 مليون دينار كويتي.

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.11% إلى 1939.04 نقطة، عبر تداول 745913 سهم، بقيمة 172 ألف دينار بحريني.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.43% إلى 9359.51 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 221.46 مليون سهم، بقيمة 469.83 مليون ريال قطري.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.04% إلى 4551.80 نقطة، من خلال تداول 4.94 مليون سهم، بقيمة 1.08 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 0.75% إلى 23086.72 نقطة.