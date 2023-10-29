الاقتصاد

تباين أداء الأسهم الخليجية في أولى جلسات الأسبوع

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تباين أداء الأسهم في دول ، الأحد، في جلسة بداية الأسبوع، على وقع التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي ، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» 0.71% إلى 10482.85 نقطة، من خلال تداول 118.16 مليون سهم، بقيمة 3 مليارات ريال.
وفي الكويت، تراجع المؤشر العام للبورصة 2.18% إلى 6362.44 نقطة، من خلال تداول 172.47 مليون سهم، بقيمة 52.5 مليون دينار كويتي.
وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.11% إلى 1939.04 نقطة، عبر تداول 745913 سهم، بقيمة 172 ألف دينار بحريني.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.43% إلى 9359.51 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 221.46 مليون سهم، بقيمة 469.83 مليون ريال قطري.
وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.04% إلى 4551.80 نقطة، من خلال تداول 4.94 مليون سهم، بقيمة 1.08 مليون ريال عُماني.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 0.75% إلى 23086.72 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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