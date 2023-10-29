شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.8% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 10482 نقطة، وبتداولات بلغت 3.009 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول» بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 118.164 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.825 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 122 شركة

ارتفعت أسهم 122 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 91، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الأسماك، والباحة، وسليمان الحبيب، والحمادي، والزامل للصناعة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات أميانتيت، وثمار، وساسكو، ورعاية، وأملاك، الأكثر انخفاضا.

صعود مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 0.7%، عند 22596 نقطة، وبتداولات بلغت 15.125 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 968.980 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 84.415 مليون ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة، بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 25، من بين 72 شركة مدرجة في السوق الموازية.