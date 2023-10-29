شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني: إطلاق خاصية الاستعلام عن توزيعات الأرباح غير المستلمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك العربي الوطني عن إدراج خاصية الاستعلام عن توزيعات الأرباح غير المستلمة للمساهمين على موقع البنك الرسمي.

وقال البنك في بيان على تداول: إن تلك الخدمة تأتي من منطلق الحرص على حقوق مساهميه ممن لم يستلموا أرباح أسهمهم أو إيداع شهادات أسهم البنك في محافظهم الاستثمارية خلال فترات التوزيع السابقة.

ودعا البنك إلى لمن يجد بياناته ضمن البحث بالتواصل مع قسم شؤون المساهمين وذلك بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الأرباح وإيداع شهادات الأسهم.