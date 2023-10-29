شكرا لقرائتكم خبر عن «أوريليوس» تُجري محادثات لشراء «ذا بودي شوب» مقابل 606 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُجري مجموعة أوريليوس جروب للاستثمار في الأسهم الخاصة، محادثات لشراء سلسلة منتجات التجميل «ذا بودي شوب» التي عرضتها للبيع مالكتها البرازيلية «ناتورا آند كو»، بحسب ما كشفه مصدر مطلع على المحادثات لـ «رويترز».

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «إنه في حالة إتمام الصفقة، فمن المتوقع أن تحدد قيمة ذا بودي شوب بسعر أقل من 400 مليون جنيه استرليني إلى 500 مليون جنيه إسترليني (485.20 مليون - 606.50 مليون دولار) المقترحة في بعض التقارير الإعلامية».

وقالت شركة مستحضرات التجميل البرازيلية ناتورا في أغسطس/آب: «إن مجلس إدارتها سمح للشركة بالبحث عن بدائل استراتيجية لفرعها ذا بودي شوب، بما في ذلك البيع المحتمل للشركة».

واشترت «ناتورا كوزميتكوس» البرازيلية، في يونيو 2017، «ذا بودي شوب» من شركة لوريال لمستحضرات التجميل لقاء مليار يورو. (وكالات)