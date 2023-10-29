شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تطلق رحلاتها بين أبوظبي وسانت بطرسبرغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفل ضيوف الاتحاد للطيران، الأحد بانطلاق خدمة مباشرة بين أبوظبي وسانت بطرسبرغ. وتم الترحيب بالضيوف الواصلين بحفل استقبال في مطار سانت بطرسبرغ بولكوفو بعد وصول طائرة الاتحاد للطيران من طراز «بوينغ 787-9» للمرة الأولى.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تلقينا طلباً كبيراً من عملائنا لبدء رحلات مباشرة من ثاني أكبر مدينة في روسيا إلى أبوظبي، حيث يتوق المسافرون لاستكشاف ما تقدمه أبوظبي من كنوز ثقافية وتجربة ضيافة استثنائية. ونظراً للعدد الكبير من الحجوزات التي أتممناها، سنعمل على تشغيل هذه الخدمة على مدار العام، حتى يمكن لضيوفنا السفر عبر شبكة وجهاتنا العالمية بشكل مريح إلى محطاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرق آسيا.

وقال أسيات خالفاشي، المدير التجاري للطيران في مطار بولكوفو: «نحن سعداء بالترحيب بالاتحاد للطيران في مطار بولكوفو الذي يعد من المطارات الأسرع نمواً في روسيا، ونسعى للتركيز على توفير مزيد من الوجهات لمسافرينا وأبوظبي هي اختيار مثالي للمسافرين وهي بوابة إلى وجهات عالمية شهيرة. ونتطلع إلى مزيد من الازدهار لتعاوننا مع الاتحاد للطيران في المستقبل».